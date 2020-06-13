37-летний украинский танцор, хореограф и судья многих талант-шоу Влад Яма растрогал сеть новыми семейными кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых он с женой Лилианой и сыном Леоном позируют в одежде одного ансамбля. Оказывается, им сшили схожие костюмы на заказ. К слову, у Влада с сыном наряд отличается только размером - серого оттенка с красной отделкой. У Лилианы же немного другая цветовая гамма - коричневая - и чуть-чуть другой фасон - у кофты есть капюшон и шире брюки.

На некоторых кадрах семейка трогательно обнимается, на других - Яма с женой держат за руки своего малыша, а еще на некоторых Влад вдовем с Лилианой, последняя тепло прижимается к спине мужа.

"Семья - моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая Жена. В нашем новом “family look” чувствуем себя настоящей командой. Девочки учли все наши пожелания, сняли мерки и динамично пошили эту красоту. Спасибо! Это Кайф!..😁", - подписал Влад фото.

Пользователи не удержались от комплиментов в комментариях:

"Немой восторг!"

"❤️😍🤗Лав"

"Красиво, но посмотрев на стоимость одного костюма, понимаю, что для свого симейства пошью сама "family look"😀"

"Красивая семья😇 Жена прям очарование💎 и сыночек красавчик. Всех благ вам😉 "

"Для полного счастья Вам нужна ещё маленькая девочка:)"

"Влад жена у вас неземной красоты...такая красивая..такое лицо ..такие глаза..Будьте счастливы!!!!💟💟💟💟💟"

"Красивенные, аж глаза слепит!!😍😍😍"

"Крутяк!!! Костюмы как в " Джентльмены"

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