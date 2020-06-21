Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", похвасталась своими талантами модели

Как известно, девушка стала популярна благодаря актерским талантам и победе на одном из сезонов шоу "Танцы со звездами". Талантливая девушка с маленьким сыном покорила фанатов не только мастерской игрой и танцивальными навыками, но еще и благодаря своей красоте.

В этот раз Ксения похвасталась модельными талантами, восхитив образом в блеоснежном платье с вырезами.

«Помните рассказывала о том, что начиная свою актёрскую карьеру сталкивалась с людьми, которые утверждали что я модель, а не актриса ))) так вот, могу и то и другое 😀», - написала Ксения.

Фанаты тут же ответили:

«какая прекрасная 😍», «Красотка,,Мери» 🔥❤️❤️❤️🔥», «Ксюша, ну просто нет слов😍 Невероятно красивая🔥Обожаю😘», «Ножки супер🔥💖😍», «Ойй! Да все хотят узнать, что о них думают другие! «, «👍👍👍Ухты красотка❤️», «Gorgeous 😍❤️», «Вы талантлива во всём🔥», «Богиня 💖💖💖», «Невероятная 😍», «Как прекрасна твоя улыбка😍😍😍😍», «Вы прекрасны. Я ваш самый большой поклонник (из Польши)💗🥺😍💓», «Бомба🔥 просто шикарная, аж в жар бросило🔥».

До этого в интервью звезда отметила, что совсем не жалеет о том, что воспитывает сына одна. Тогда, в университете случилась любовь, от которой у ее появилось «личное произведение искусства – сын Платон». В момент расставания с мужчиной звезда правда грустила: «Был момент, когда я сидела, плакала и винила весь мир… И лишь спустя время поняла, зачем даются такие испытания», - рассказала Ксения.

Теперь, после всего случившегося, девушка отмечает, что она готова к новым отношениям:

«Мое прошлое сформировало меня как личность, без него мой путь был бы другим. Я готова к новой любви. Я открыта всему новому. Нет страхов и нет образа идеального мужчины. Просто между нами должно быть тотальное взаимопонимание, одна волна, стремление идти вперед вместе, поддерживать друг друга и доверять. И любовь. Самое главное – взаимность чувств и стремлений, понимание безо всяких запретов и ограничений,» - отмечает звезда.

Рассказывая о сыне, актриса отметила, что родители желают своим детям лучшего, чтобы они состоялись в жизни.

«Но Платон будет таким, каким захочет быть. Захочет на сцену? Пожалуйста. Сама знаю, как влияют запреты. Ребенок должен чувствовать свободу в принятии решений, иначе ему будет плохо. Конечно, нужно направлять, но сын сам определится», - отметила звезда, комментируя тему воспитания ребенка в одиночку.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"