Сьюзи Кортес, Лекси Кай, Ана Чери и другие звездные фитнес-модели показали, что смогли достичь при помощи тренировок

На первом кадре позирует Сьюзи Кортес. Красотка показала, как поддерживает пятую точку в форме, демонстрируя тренировку в спортзале. Ролик вышел мотивирующим, а еще и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором ролике уже показывает себя Мишель Левин. Красотка тягает штангу перед зеркалом, демонстрируя свою подтянутую пятую точку в шортиках. Мишель дополнила образ топом и кроссовками.

Заключает тройку Ана Чери. Красотка уже потренировалась и показала пятую точку в обтягивающих лосинах, сидя на "блинах" для штанги. Образ модель дополнила топом и кроссовками, а волосы собрала в ховст, который торчат из-под бейсболки.

На четвертом фото уже Соммей Рэй. Красотка была в белом купальнике и позировала на фоне дерева, задрав одну ногу вверх. Модель стояла в профиль и демонстрировала подтянутую пятую точку перед обьективом камеры.

На последнем фото уже Лекси Кай. Красавица была в белом купальнике и кроссовках, развернувшись спиной к камере. В руках Лекси держала биту и мячик для бейсбола. Волосы она решила собрать в хвост, а сама улыбалась, чтобы фото получились не только соблазнительным, но и светлым.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц нашла идеальный наряд своим выпуклостям

А еще Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась, засветив жаркие места

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц оседлала спинку кровати, сняв белье



