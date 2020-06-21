Популярная российская актриса Эвелина Бледанс поразила поклонников новыми кадрами
Артистка решила показать всем, как делают накладные силиконовые губы для сценических образов. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Ну вот смотрите, верхнюю губу уже приклеили , сейчас будут делать нижнюю», - говорит в кадре Бледанс и демонстрирует, как это происходит.
Пользователи пришли в восторг, о чем они поспешили сообщить в комментариях.
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«Давно хотела узнать, как их накладывают!!!!», «О, мне всегда было интересно! обожаю этих персонажей 🙌🙌», «Сценический образ супер!!!!😂😂😂😂», «Образ огонь», «Ну ты и красотка», - пишут в сети.
До этого мы писали, что известная актриса Эвелина Бледанс показала, как ухаживает за своими клумбами
Красотка в этот раз позировала в майке и штанах, а волосы оставила распущенными. Эвелина нагнулась вперед на фоне цветов, позируя для фото. Бледанс рассказала в своем сообщении, что нужно делать для того, чтобы цветы хорошо себя чувствовали.
Фанаты, включая Тарзана, поставили более двух тысяч лайков.
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Также Politeka сообщала, что бесстыжая Бледанс развалилась на кровати с новым другом, ошарашив признанием
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