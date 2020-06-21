Горячая участница и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова сверкнула идеальным телом, расстегнув наряд без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Завтра у меня ДР и , наверное , я его жду как никогда )) за последние несколько лет я вообще не парилась по поводу своего дня рождения , но в этом году все по-другому ! Я люблю каждый свой год )) мне не хочется возвращаться в школу / университет либо в другой период своей жизни», - говорится в сообщении.
При этом Ульянова рассказала, что этот год действительно изменил ее жизнь настолько, что она «уже не будет прежней».
Пенсии по-новому, сколько будут высчитывать из зарплаты: "Если вы зарабатываете 10 тысяч..."
Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости, "болезнь начала развиваться...": кадры
Украинцев предупредили о повышении выплат, кто «разбогатеет»: «Уже с 1 июля…»
Украинцам дадут плюс 50% к зарплате, Минфин принял долгожданное решение: "Деньги смогут получить..."
«В общем так много произошло со мной, что мне самой до сих пор не верится 😖 спасибо моим действительно «sweet 23» 😅 год, который изменил мою жизнь и она никогда уже не будет прежней», - подчеркивается в сообщении.
Уточним, что на снимке Ульянова позирует в элегантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру. Девушка решила его расстегнуть, показав на камеру идеальный загар без белья.
«очень и очень красивая», «красотка», «вот это тигрица», «Дашуля, ты просто бомба!», - пишут они.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".