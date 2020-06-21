Горячая участница и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова сверкнула идеальным телом, расстегнув наряд без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Завтра у меня ДР и , наверное , я его жду как никогда )) за последние несколько лет я вообще не парилась по поводу своего дня рождения , но в этом году все по-другому ! Я люблю каждый свой год )) мне не хочется возвращаться в школу / университет либо в другой период своей жизни», - говорится в сообщении.

При этом Ульянова рассказала, что этот год действительно изменил ее жизнь настолько, что она «уже не будет прежней».

«В общем так много произошло со мной, что мне самой до сих пор не верится 😖 спасибо моим действительно «sweet 23» 😅 год, который изменил мою жизнь и она никогда уже не будет прежней», - подчеркивается в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует в элегантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру. Девушка решила его расстегнуть, показав на камеру идеальный загар без белья.

«очень и очень красивая», «красотка», «вот это тигрица», «Дашуля, ты просто бомба!», - пишут они.

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