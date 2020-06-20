Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова рассказала об отношениях с другими

Молодая спортсменка, эффектная гимнастка Даша любит эпатировать публику своими появлениями и новыми модными образами с ярким макияжем на лице. В этот раз молодая победительница "Холостяка" решила похвастаться стильным нарядом, а также рассказать под фото об отношениях с другими и почему поклоннкам не следует стеснять знакомства с ней, передает Politeka.net.

Так, Даша рассказала, что ей часто пишут, что видели ее в городе, хотели познакомиться лично, но постеснялись подойти. Особенно, после ее поездки в Одессу, было много таких сообщений.

«Девочки, не бойтесь и не стесняйтесь. В такие моменты я волнуюсь не меньше, чем вы. Я не звезда, не всемирно известная певица или актриса кино, пока что 😅😂👌🏼 Я всегда не против общения в живую, никому не отказываю в «селфи» и перекинуться парочкой приятных, добрых слов.

И даже, если когда-то добьюсь больших высот и стану публичной личностью, я никогда не буду смотреть на людей с высока. Мне очень жаль, что многие, словив звезду, ведут себя странно и, порой, отвратительно. Ставят себя на выдуманный пьедестал. Это в корне не правильно и что быстро загорается, то быстро сгорает», - написала Даша.

Вот что ответили поклонники:

«Даша💔», «Очень надеюсь что увижу скоро тебя где нибудь❤ очень хочу встретить человека за которого болела все выпуски😍❤❤❤»,»Ты такая крутышка😘🔥🔥🔥», «Ох от бы мне тебя встретить. Я бы и познакомилась и обняла очень очень крепко😍😍😢😢😢😢», «Какая красивая!», «Красивая❤️❤️», «А если я встретимся в поезде в вагоне люкс?».

Ранее Даша показала, как веселится в банном хаталике на террасе во время отдыха в Одессе. Также она рассказала о своих эмоциях по поводу отдыха. Счастливая девушка позировала в естественном виде за столиком с множеством вкусностей.

«Одесса ♥️ Ну что же за чудесный город. Так рада сейчас здесь находиться, абстрагироваться от повседневности и набраться сил от столь особенной атмосферы, солнца, моря... Сейчас границы закрыты, но это не повод грустить. Потому что, с другой стороны, данная ситуация позволяет узнавать родную страну. Ведь, у нас так красиво и колоритно 😍 Ну что же, сдавайте ваши любимые места в Одессе? Куда рекомендуете поехать? 👇🏽», - написала Даша.

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