Ведущая проекта «Х-фактор» Даша Трегубова поразила поклонников признанием о том, что сделает после окончания карантина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Три первые пункта, которые я выполню, когда окончательно закончится карантин: 1. Улечу 2. Улечу 3. Улечу✈️ А у вас что?)» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Трегбова позирует полусидя в одном платье без белья, демонстрируя неимоверную красотку. На это же обратили внимание и ее поклонники.
«Бомба», «а мне так хочется пойти и поесть фастфуда», «какая же вы крутая», «бомбезная!», «смотрел ваши фото, и кажется я влюбился», - пишут они.
До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора" показала себя и пожаловалась на Киев.
На фото Трегубова с грязнім лицом и уставшим видом. Волосы девушка собрала в хвост, а образ дополнила серьгами и блузкой. Фанаты перепугались за Дашу и начали активно спрашивать, что с ней случилось.
"...коротко о погоде и о пробках в Киеве...", - написала Трегубова.
Фанаты поставили 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев.
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