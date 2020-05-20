Ведущая проекта «Х-фактор» Даша Трегубова поразила поклонников признанием о том, что сделает после окончания карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Три первые пункта, которые я выполню, когда окончательно закончится карантин: 1. Улечу 2. Улечу 3. Улечу✈️ А у вас что?)» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Трегбова позирует полусидя в одном платье без белья, демонстрируя неимоверную красотку. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Бомба», «а мне так хочется пойти и поесть фастфуда», «какая же вы крутая», «бомбезная!», «смотрел ваши фото, и кажется я влюбился», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора" показала себя и пожаловалась на Киев.

На фото Трегубова с грязнім лицом и уставшим видом. Волосы девушка собрала в хвост, а образ дополнила серьгами и блузкой. Фанаты перепугались за Дашу и начали активно спрашивать, что с ней случилось.

"...коротко о погоде и о пробках в Киеве...", - написала Трегубова.

Фанаты поставили 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев.

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