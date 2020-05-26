Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактор", показала соблазнительные образы
На фото Даша позирует в черном платье с впечатляющим декольте. Красавица на первом кадре соблазнительно положила руку на лицо и показала свою внешность максимально близко, а волосы у нее были растрепанными. На втором снимке звезда уже подняла обе руки и смотрела в сторону от камеры. На третьем фото девушку сняли не так крупно, показывая ее фигуру по пояс. Благодаря этому Даше удалось передать свою соблазнительность и целеустремленность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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preview нашей фотосессии", - написала Трегубова.
Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Дорогая, ты роскошна!!!", "Ух и ах", "Хорошая серия фото", "Очень красивая девочка", "Богиня", "Черно-белое фото иногда так может передать чувства,эмоции,красоту!", "Великолепна", "Ладно, кто такие овны что о них так страшно спрашивать? На фото, милая девушка так сразу и не скажешь что овен", "Ой, это просто огонь".
Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Даша Трегубова, которая ведет шоу «Х-фактор», появилась в откровенном платье.
Девушка выбрала наряд с очень глубоким декольте, засветив свои пышные формы во всей красе. Трегубова сидела в кресле, выставив вперед свои ножки в туфлях.
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