Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора" показала себя и пожаловалась на Киев

На фото Трегубова с грязнім лицом и уставшим видом. Волосы девушка собрала в хвост, а образ дополнила серьгами и блузкой. Фанаты перепугались за Дашу и начали активно спрашивать, что с ней случилось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"...коротко о погоде и о пробках в Киеве...", - написала Трегубова.

Фанаты поставили 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Коротко о состоянии тех, кто ждал весь вторник эфир, а его не было", "Боже, Даша, что случилось?", "О Господи что за фото", "Хотелось бы назвать это слезами счастья от пробок в столице, но нет, я не таковская! Пусть это будет страдальческий нуар?))", "Берегите себя, Дашенька", "Погода пофиг, когда смотришь на этот образ! И пробки туда же!", "Это что - последствия пробок?", "Знаете,что я вспомнила?! Недавно Вы были на шоу суперинтуиция под категорией выбралась из могилы и этот образ очень похож, мне нравится фотка".

Сообщалось, что 40-летняя украинская телезвезда Дарья Трегубова обескуражила постельной фотосессией.

Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе. Красотка улеглась в постель в темной маечке (или пеньюаре, более точно невозможно разглядеть) и позировала на животе, оперевшись на локти. Пышный бюст Трегубовой так и норовил "сбежать" из слишком тесногодекольте.

Напомним, ведущая "Х-фактора" без лифчика показала утренние шалости в постели

А еще Politeka писала, что Трегубова из «Х-фактора» заинтриговала образом в пикантном платье

Также Politeka сообщала, что ведущая "Х-фактор" довела до слез творчеством хитмейкера KAZKA



