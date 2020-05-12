Украинская телеведущая Даша Трегубова, которая ведет проект «Х-фактор», показала зажигательный танец на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Радуемся, что наконец-то можно ходить в музеи и историко-культурные заповедники», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном видео Трегубова с задранной рубашкой и в джинсах танцует вместе с игрушечным розовым фламинго. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Даже не знаю, как перестать это смотреть 😂«А вы вместе с фламинго будете посещать культурные заповедные места под такой мьюзик..?))», «Вау, зажигательно как», «Класс», «люблю твои танцы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова обескуражила постельной фотосессией.

Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе. Красотка улеглась в постель в темной маечке (или пеньюаре, более точно невозможно разглядеть) и позировала на животе, оперевшись на локти. Пышный бюст Трегубовой так и норовил "сбежать" из слишком тесногодекольте.

Черно-белые снимки как нельзя лучше передают настроение. На одном из них у Дарьи задумчивый вид, она сплела пальцы и приоткрыла рот, устремив взгляд куда-то в пустоту. Локоны нежными волнами упали ей на плечи. На другом - настроение ведущей резко изменилась: она откинула волосы назад, дерзко взглянула вверх и на ее лице заиграла широкая улыбка.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

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