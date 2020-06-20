Родной сын украинского исполнителя Виктора Павлика рассказал, что не смог победить рак

Как передает Politeka.net, свою историю парень рассказал на своей странице в Фейсбук. 21-летний Павел признался, что в 2018 году у него обнаружили новообразование, которое пережимало спинной мозг. За это время парень пережил сложную операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Он надеялся, что болезнь отступит, но этого не случилось. Павел отметил, что болезнь активно поражает его организм, у него уже не работает одна рука.

Сейчас Павел передвигается при помощи инвалидной коляски. Лечение он прекратил, так как оно не помогает.

«Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», - добавил он.

Парень признался, что чувствует себя достаточно спокойно, а переживает только за родных. Он также вспомнил про своих одноклассников, отметив, что школьные годы были наполнены радостными моментами.

Сам Виктор Павлик, который недавно женился на молодой возлюбленной, сделал репост поста сына, призвав его одноклассников отозваться.

Напомним, что Павлик втайне ото всех расписался с молодой любовницей, кадры безобразия перед загсом: «Пила прямо из…».

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик ошарашил внешним видом на празднике у молодой жены, кадры облетели сеть: «Дед и внучка».

Также Politeka писала, что бывшая жена Виктора Павлика жестко осадила молодую пассию певца одним постом: "Это сделаю я!".