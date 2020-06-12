Знаменитий артист Віктор Павлік кілька днів тому розписався з молодою коханкою Катериною

Відразу після розпису пара встигла дати інтерв'ю вже в статусі «чоловік і дружина». У програмі "Пряме запитання" пара відповіла на багато які питання, розповіла про свої почуття і минуле.

За словами Катерини, вона з артистом живе в орендованій квартирі і хочуть в майбутньому придбати власне житло. При цьому дівчина свою машину брала в кредит. Також вона розповіла, що свого часу співак особливо не турбувався про накопичення і тому їй довелося контролювати економічні питання самостійно:

"Коли я зустріла Віктора, у нього не було ні копійки за душею… якби він не зустрів мене завітав карантин, я не знаю, як би він справлявся. Як тільки ми зрозуміли, що у нас серйозні стосунки, я відразу сказала, що у мене таке правило - з кожного заробітку 10% ми відкладали на окрему картку", – чесно розповіла дівчина.

Також вона зазначила, що їм не доводиться конфліктувати, адже домашні справи у них розподілені, а був в цілому залагоджено.

Також раніше Катерина оголосила, що вони з Віктором Павліком розписалися 29 травня. Дівчина зізналася, що їй не терпілося розповісти про це всім ще раніше, однак вони зі співаком хотіли, щоб їх весілля пройшло «спокійно».

«29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось вже, як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме 10.06.20», - написала Репяхова.

Вона опублікувала фотографії з дня весілля. Судячи з них, молода кохана українського співака вирішила, що одного весільного вбрання навіть для відокремленої церемонії їй буде мало, тому вибрала собі відразу два.

Так, на частині знімків вона позує в довгому весільній сукні без бретелей і з зухвалим декольте, а на фотографіях після виходу з рагсу вона вже переодягнулася в білий брючний костюм.

При цьому на одному зі знімків молода дівчина показала, як п'є шампанське перед загсом прямо з пляшки. Репяхова зізналася, що після розпису вони з Павликом поїхали давати інтерв'ю.

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