Колишня дружина українського артиста Віктора Павліка Лариса Созаєва емоційно привітала нову дружину артиста з Днем народження

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук жінка заступилася за колишнього водія Віктора Павліка.

Як відомо, Репяхова в одному з інтерв'ю заявила, що вся інформація про нібито зради Віктора Павліка та про її корисливі мотиви у стосунках з народним артистом була викладена його колишнім водієм. За словами молодої дружини співака, водій «так само ображений на долю, з очевидних причин. Тому що він колишній!».

У свою чергу Лариса вирішила публічно стати на захист чоловіка, який працював на Павлика багато років.

«З днем народження, су**а! Водій, якого ти ображаєш в кожному інтерв'ю, Василь Агасафович, за час роботи з Павліком посивів і втратив частину здоров'я! Він не отримував зарплату багато років, працюючи безкоштовно! Василь довгі роки був помічником Віктора, і якби не він, невідомо, вийшла б ти заміж чи ні!!! І якщо у Павліка не вистачає сил і повноважень заткнути тобі рота, то це зроблю я!», – йдеться у публікації.

Свій пост Созаєва доповнила колажем з фото Репяхової і героїні з казки "Морозко" з безглуздим макіяжем і в кокошнику.

У коментарях Ларису підтримали, проте цікавляться, навіщо їй вступати у весь цей бруд з розбірками.

«Я водія знаю більше 10 років! Не можна принижувати гідність людини!», – відповіла вона.

Раніше ми писали, що Репяхова опублікувала фотографії з дня весілля, яке відбулося 29 травня. Судячи з них, молода кохана українського співака вирішила, що одного весільного вбрання навіть для відокремленої церемонії їй буде мало, тому вибрала собі відразу два.

Нагадаємо, молода коханка Віктора Павліка без ліфчика показала, чим спокусила співака.

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