54-річний Віктор Павлик та його 25-річна коханка Катерина Репяхова з запізненням зізналися, що розписалися в загсі в таємниці від всіх

Про таємне весілля розповіла на своїй сторінці в Instagram сама Репяхова, передає Politeka.net.

Вона оголосила, що вони з Віктором Павликом розписалися 29 травня. Дівчина зізналася, що їй не терпілося розповісти про це всім ще раніше, однак вони зі співаком хотіли, щоб їх весілля пройшло «спокійно».

«29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось вже, як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме 10.06.20», - написала Репяхова.

Вона опублікувала фотографії з дня весілля. Судячи з них, молода коханка українського співака вирішила, що одного весільного вбрання навіть для відокремленої церемонії їй буде мало, тому вибрала собі відразу два.

Так, на частині знімків вона позує в довгій весільній сукні без бретелей і з зухвалим декольте, а на фотографіях після виходу з рагсу вона вже переодягнулася в білий брючний костюм.

При цьому на одному зі знімків молода дівчина показала, як п'є шампанське перед рагсом прямо з пляшки. Репяхова зізналася, що після розпису вони з Павликом поїхали давати інтерв'ю.

Також молодята продемонстрували свої кільця.

У мережі щосили обговорюють незвичайне весілля.

«Вітаю вас із створенням сім'ї», «РЕПАВЛИКИ!!! Вітаю Вашу родину з офіційним статусом!!! Нехай любов, гармонія і щастя панують в родині!», «Подумала, що це твій тато», «Дуже красиво нареченій пити прямо з горла», «Гірко молодим!», - пишуть люди.

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