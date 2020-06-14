Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова відсвяткувала свій день народження
Як повідомляє Politeka.net, фото зі свята опублікував Віктор Павлік у себе в Instagram. На фото Репяхова стояла в обнімку з чоловіком. На ній був надітий зелений сарафан в квітах. Волосся дівчина залишила розпущеним.
Варто відзначити, що Павлик на фото виглядав втомленим. Шанувальники в коментарях відзначили, що він сильно постарів. За годину фото зібрало майже тисячу лайків.
«Гарна пара», «Які ви красиві», «Найкращий день народження, затишний і щасливий», «Дід і внучка», «Подумала: "А звідки дочка?"», - пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, що Павлік і Репяхова зовсім недавно узаконили свої стосунки. Як стало відомо, 54-річний співак і його 25-річна обраниця одружилися ще наприкінці травня, але оголосили про це тільки влітку. Відомо, що Репяхова була концертним директором артиста. Так і зав'язалися стосунки.
Варто відзначити, що обраниця артиста вже встигла зарекомендувати себе як скандальна особистість. Вона не соромиться ділитися подробицями особистого життя і робити скандальні заяви, які викликають хайп. Так, одного разу вона розповіла, що вони з Павліком люблять експериментувати і навідуються в магазин для дорослих.
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