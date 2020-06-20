Популярная модель, звезда «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась нежным летним фото

На своей странице в Инстаграм девушка показала, как отдыхает на природе в солнечный день, передает Politeka.net. Красотка была одета в свтелые джинсы с высокой посадкой и откровенный топ. Модель отказалась от нижнего белья, прикрыв свою грудь шелком. При этом спина девушки осталась оголенной. Эльза позировала на камеру в разных позах, параллельно греясь на солнышке.

«Отправляю всем вам виртуальные объятия, любовь и зелень», - подписала серию фото модель.

Пост эффектной блондинки за час собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Любовь из Индии», «Ты красивая, ты очень худая», «Ангел», «ты выглядишь как всегда на все 100%», «Винтажная королева», «И тебе того же, солнышко», «Абсолютно Удивительно», «О лето», «Огонь», «Девушка моя абсолютная мечта! Эльза, твоя красота безупречна», «Нежный цветок», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск поделилась фото, на котором предстала в нижнем белье из новой коллекции Victoria’s Secret. Она выбрала для фотосессии голубой комплект с прозрачными трусиками. Красотка без стыда спустила штаны, показав на камеру нежные трусики.

Напомним, что Эльза Хоск выгнулась как кошечка, засветив лишнее в прозрачном платье: «Какие большие».

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск из Victoria’s Secret без штанов показала свое главное достоинство: «Нереальный вид».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск отказалась от белья ради пикантных кадров: «Ого как торчат».