Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", рассказала о новой любви

Перед скорым выходом проекта звезда решила дать специальное интервью, в котором рассказала много интересного о своей жизни, буднях, надеждах на новую любовь и, конечно же, о воспитании сына, пишет «Караван историй».

В интервью звезда отметила, что совсем не жалеет о том, что воспитывает сына одна. Тогда, в университете случилась любовь, от которой у ее появилось «личное произведение искусства – сын Платон». В момент расставания с мужчиной звезда правда грустила: «Был момент, когда я сидела, плакала и винила весь мир… И лишь спустя время поняла, зачем даются такие испытания», - рассказала Ксения.

Теперь, после всего случившегося, девушка отмечает, что она готова к новым отношениям:

«Мое прошлое сформировало меня как личность, без него мой путь был бы другим. Я готова к новой любви. Я открыта всему новому. Нет страхов и нет образа идеального мужчины. Просто между нами должно быть тотальное взаимопонимание, одна волна, стремление идти вперед вместе, поддерживать друг друга и доверять. И любовь. Самое главное – взаимность чувств и стремлений, понимание безо всяких запретов и ограничений,» - отмечает звезда.

Рассказывая о сыне, актриса отметила, что родители желают своим детям лучшего, чтобы они состоялись в жизни.

«Но Платон будет таким, каким захочет быть. Захочет на сцену? Пожалуйста. Сама знаю, как влияют запреты. Ребенок должен чувствовать свободу в принятии решений, иначе ему будет плохо. Конечно, нужно направлять, но сын сам определится», - отметила звезда, комментируя тему воспитания ребенка в одиночку.

Ранее звезда поделилась трогательными фото с празднования дня рождения и удивила видом рядом с близкими. Счастливая Ксения купалась в лучах любви, когда ее «подбросили» вверх, держа на руках всей толпой:

«Спасибо , родные , близкие мои люди ❤️ Спасибо всем , за поздравления , за ваши пожелания, за каждое сообщение , тёплые , наполненные любовью слова ❤️ нет ничего ценнее этого в мой день ❤️ total happiness», - написала Ксения.

Фанаты не остались в стороне:

«Самая лучшая, дай Бог тебя счастья и здоровья💕», «С днем рождения!Успехов во всем и блеска в глазах!😍», «З Днем Народження вас Ксенія! Успіхів вам і творчих звершень!😊😍😉», «Поздравляю Вас от всей души. Счастья Вам неземного, будьте счастливой, Вы это заслужили как никто другой! 🙏🙏🙏❤️», «Яка ж Ви красива ❤️, любувалась в серіалі і дивилась лише завдяки Вам 🌺».

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