Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала спокусливе тіло

На фото Світлана позує в чорному мереживній пеньюарі і знімає себе в дзеркало на телефон. Видима тільки верхня частина тіла і частково голова, але цього достатньо, адже красуня спустила бретельку і показала соковите. Завдяки цьому кадр вийшов дуже спокусливим і збудливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Світлана опублікувала знімок в сторіс Инстаграма.

Повідомлялося, що зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова показала, як готується до літа в умовах карантину.

зокрема, Світлана Ходченкова показала своїм передплатникам, як вона займається спортом перед початком знімального сезону.

"Дуже скоро мені все-таки доведеться зняти піжаму, замінити її на щось більш цікаве і зустріти літо. Тому я продовжую підготовку до знімального сезону не виходячи з дому. Що для цього потрібно: правильне харчування і спорт, а точніше, біг. Кардіо роблю з ранку приблизно 20 хвилин", - підписала вона свіжий знімок у своєму мікроблозі.

Раніше ми повідомляли, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, відома ролями у фільмах "Квартал 95", зачарувала атмосферних фото, заради якого ризикнула позбутися штанів.

Світлана опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому образі. Босонога актриса в чорній майці розташувалася на софі, підім'явши одну ногу під себе, а іншу виставивши вперед. При цьому зірка дивилась кудись у бік, трохи задерши голову.

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