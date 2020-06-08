37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", збентежила небезпечною фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких позувала перед фотографом з однією незвичайною деталлю.

Так, Світлана постала в брючному костюмі світло-сірого кольору, з зібраним назад волоссям і яскравим макіяжем. Дівчина розташувалася біля обшарпаної стіни, блиснувши довгими ногами. Ходченкова витягла руки вперед долонями вгору - "утримуючи" полум'я. Через неможливість коментувати користувачі, на жаль, не можуть з'ясувати у зірки, чи не страшно їй гратися з вогнем, а то "занадто гаряче".

Примітно, що поки над казковими знімками "вогненної красуні" чаклував фотограф з професійною камерою, хтось ще знімав весь цей процес.

"Завжди з вогником", - підписала фото Ходченкова.

Раніше ми повідомляли, актриса блиснула стрункою фігурою на спокусливому знімку. Світлана постала в одному лише широкому в'язаному светрі, забувши про штани і, мабуть, пристойність теж. Зірка розташувалася на краєчку стільця, ефектно розставивши довгі ноги. Босонога і розпатлана блондинка замріяно подивилася в камеру, доторкнувшись рукою до чола.

"Фото супер!!!😍"; "Які ноги💜🤗"; "Особливо подобаються ваші фільми, де ви така за характером, як на фото 🌷"; "Клас за ноги Світла😂👍"; "Давно хотів Вам сказати, Світлана. В секторі для стрибків у висоту, зовні нічим Ви не будете відрізнятися від діючих спортсменок... Крім краси, зрозуміло"; "Гарна фотографія! Обожнюю чорно-біле фото!👏👏👏", - писали в коментарях.

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