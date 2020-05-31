Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала ідеальний захід сонця

На фото красуня позує на сходах у білому платті, яке трохи просвічувалась. Світлана доповнила образ піджаком і годинником на руках. Сонце заходило на тлі пальм і закрило обличчя Ходченкової, але це не зробило кадр менш красивим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завтра літо", - написала Ходченкова.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Яке літнє фото, дорога", "Дуже гарно", "У когось літо, а в селі Гадюкино знову йдуть дощі...", "Світлана, ти прекрасна, навіть невидима", "нічого не видно, але знаю що красива", "Красива ти - в променях заходу сонця!".

Раніше ми повідомляли, 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова здивувала відвертим образом, з широко розставленими ногами.

Так, Світлана в одному лише широкому в'язаному светрі, забувши про штанях і, мабуть, пристойність, розташувалася на краєчку стільця, ефектно розставивши довгі ноги. Босонога і розпатлана блондинка замріяно подивилася в камеру, доторкнувшись рукою до чола.

Повідомлялося, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова шокувала відвертими чорно-білими знімками, зробленими на тлі розкішного вигляду за вікном.

Світлана позувала у великому порожньому приміщенні з величезними вікнами, за якими розкинулося місто. Заради ефектних кадрів, зірка позбулася штанів і залишилася тільки в худі оверсайз.

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