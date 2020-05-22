37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", здивувала відвертим образом, з широко розставленими ногами

Як передає Politeka.net, красоткка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому вигляді.

Так, Світлана в одному лише широкому в'язаному светрі, забувши про штани і, вочевидь, пристойність, розташувалася на краєчку стільця, ефектно розставивши довгі ноги. Босонога і розпатлана блондинка замріяно подивилася в камеру, доторкнувшись рукою до чола.

Цим фото актриса хотіла проанонсувати прямий ефір з фешн-директором журналу "Grazia" Алісою Жидковою, зробивши репост оголошення зі сторінки глянцю.

"Скучили за нашими ефірами? Поговоримо зі Світланою про кіно, моду, зоряні виходи та ностальгію за фестивалями.😍", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати цей атмосферний знімок. За кілька годин пост лайкнули понад 5 000 чоловік.

"Дуже люблю актрису! Але фото, як для плейбоя... Думаю, такі одкровення втрачають інтерес до тих кому вони спрямовані, але за винятком професіоналів - режисерів..."

"Фото супер!!!😍"

"Які ноги💜🤗"

"Особливо подобаються ваші фільми, де ви така за характером, як на фото 🌷"

"Клас за ноги Світла😂👍"

"Давно хотів Вам сказати, Світлана. В секторі для стрибків у висоту, зовні нічим Ви не будете відрізнятися від діючих спортсменок... Крім краси, зрозуміло"

"Красива фотографія! Обожнюю чорно-біле фото!👏👏👏"

"Завжди захоплюють професіонали, які з тандему красивої жінки і стільця можуть створити шедевр 👏"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова постала у несподіваному образі - в пишній сукні чорного кольору, що сколихнула оригінальним кроєм. Зірка блиснула стрункою ніжкою, яка з'явилася з неосяжної спідниці. Крім того, чого тільки коштує зачіска Світлани - такою її фанати ще не бачили.

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