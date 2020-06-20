Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показал, как занимается спортом

У себя в Инстаграм он опубликовал несколько видео с жесткой тренировки, передает Politeka.net. Михайлюк рассказал, что уже слишком долго гостит в Днепре, поэтому решил пойти на тренировку, ведь физическую форму нельзя запускать.

Мужчина опубликовал у себя в сториз ряд упражнений, которые он выполняет в тренажерном зале. Сначала Михайлюк показал, как делает поднятие ног, вися на перекладине. Потом он поднимал гирю и, напоследок, качал пресс при помощи тренера. По сложным упражнениям стает ясно, откуда у холостяка такой пресс.

Напомним, что Максим Михайлюк стал участником 10 сезона шоу «Холостяк». В финале проекта он выбрал гимнастку Дашу Ульянову, хоть их отношения на проекте складывались не совсем гладко. Еще во время шоу девушка начала ревновать Михайлюка к другим участницам, а он никак не мог получить от нее признание в ее истинных чувствах.

После шоу пара разошлась, так как Даша узнала об измене Макса на шоу. Отмечается, что у Михайлюка якобы был интим на проекте с другой участницей. Известно, что это не Дана Оханская. В сети активно обсуждают, кто это мог быть.

Напомним, что Макс Михайлюк взялся за старое, поразив девушек жарким кадром в форме: "Совсем заскучал".

Как сообщала Politeka, Макс Михайлюк без одежды и стыда подразнил стальным прессом: "Был же нормальным мужиком...".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" в красках описал, как Макс изменял Даше на проекте: "Мы пытались не мешать, но...".