Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник розкрив інтимні подробиці проекту



Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі програми "Слава+" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Ми намагалися не заважати, але те, що можна - ми знімемо", - з посмішкою на обличчі зазначив телеведучий.

За його словами, інтимна близькість між учасниками виникає вже ближче до фіналу і тоді, знімальна група залишає учасників шоу наодинці.

"Секс на проекті – як і в житті. Під час інтимних моментів ми прислухаємося до головного героя, який просить залишити їх. Зрозуміло, що з етичної сторони ми вимикаємо камери і відпускаємо пару. Все інше намагаємося показати у випуску", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, що у Максима Михайлюка був секс з однією з учасниць, але не переможниці шоу Дашею.

Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

За словами переможниці проекту Даші Ульянової на шоу ніякого сценарію немає і події відбуваються природним чином.

"Це ж реаліті-шоу. Ми ж там не всі актори. Ніякого сценарію немає. Тут і зараз реагуєш. Ось ситуація – ось твоя реакція. Стоп камера і нас розводять з холостяком. Спілкування з ним відбувається виключно в кадрі. Немає такого, що ми спілкуємося поза кадром", – наголосила вона в одному з інтерв'ю.



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