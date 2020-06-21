Популярная российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала яркое видео с новым другом
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, пишет Politeka.net. Артистка поделилась видео, где позирует с маленьким существом - щеночком. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах звезда позировала в рубашке с черным принтом и в голубых джинсах. Бледанс сидела на полу возле детской кровати и держала "комочек счастья" в руках.
Актриса прижала щенка к груди, а тем временем он ее облизывал возле ушка: "О, малышка, я знаю, что это любовь", - произнесла актриса.
Тем временем на заднем фоне слышался громкий смех.
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"Ну, что за счастье маленькое", - подписала видео Эвелина.
За полчаса кадры собрал более 11 тысяч просмотров и много комментариев.
"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост🔥🔥🔥", "Эвелиночка, вы собачку завели?! Это французский бульдог?😁👍🐕", "Если б у меня была такая собака я бы замуж и не вышла никогда 😂", "Эвочка, это огонь 🔥 😘❤️", "Хороший выбор, просто обожаю эту породу", "Фу мерзость! Крыса что ли?", "😍😍😍аж мурашки побежали 😂😂😂", "Сегодня прям собачий день какой-то! 😍😅 В моей ленте столько ЭТОГО счастья ещё не было никогда...))", - написали пользователи сети.
Напомним, Эвелина Бледанс позировала рядом с мужчиной, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье.
При этом кроме нее, на площадке находилось еще около десяти человек.
«Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено😭 Листайте карусель», - говорится в сообщении.
Пост быстро собрал много лайков и комментариев.
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