Алла Пугачова поділилася зворушливим відео, на якому вона зі своєю донькою Лізою милується яскравими кольорами

Пост з новим відео і фотографіями дочки знаменита російська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Примадонна поділилася знятим нею відео, на якому видно, як маленька Ліза Галкіна йде по їх квітучого саду і зауважує особливо високі квіти. Дівчинку дуже вразило, що рослини виявилися вище її самої.

«Мама, дивись!», - пронизливо кричить дитина, демонструючи мамі свою знахідку.

Пугачова також поділилася фотографіями, на яких Ліза позує на тлі квітів.

«За це можна все віддати...#таквыглядитсчастье», - підписала кадри Алла Борисівна.

Під її постом з'явилося безліч захоплених коментарів, в яких шанувальники співачки хвалять її дочка. Серед тих, хто поставив лайк фотографіям, виявилася і Софія Ротару.

«Яка краса», «Сонячна дівчинка», «Яке щастя і яка краса!», «Лізочка подорослішала! Вилита мама. Будьте щасливі!», «Який щасливий час - коли квіти вище дітей», «Яка ж вона красоточка, вся в маму))) ну і трохи в тата», «Ліза так швидко виріс! Вже зовсім доросла!», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що Галкін поділився зворушливим спільним знімком з дітьми.

Свіже фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімку Галкін був зображений зі своїми дітьми – Лізою і Гаррі. Комік тримав їх на руках і світився від щастя. Діти, в свою чергу, щосили реготали. Сім'я стояла на тлі красивих квітів. Видно, що фото було зроблено в сонячний день.

Нагадаємо, Максим Галкін з дітьми від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна підкорила красою в ніжній сукні на шезлонгу.

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