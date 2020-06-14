Алла Пугачова поділилася зворушливим відео, на якому вона зі своєю донькою Лізою милується яскравими кольорами
Пост з новим відео і фотографіями дочки знаменита російська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Примадонна поділилася знятим нею відео, на якому видно, як маленька Ліза Галкіна йде по їх квітучого саду і зауважує особливо високі квіти. Дівчинку дуже вразило, що рослини виявилися вище її самої.
«Мама, дивись!», - пронизливо кричить дитина, демонструючи мамі свою знахідку.
Пугачова також поділилася фотографіями, на яких Ліза позує на тлі квітів.
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«За це можна все віддати...#таквыглядитсчастье», - підписала кадри Алла Борисівна.
Під її постом з'явилося безліч захоплених коментарів, в яких шанувальники співачки хвалять її дочка. Серед тих, хто поставив лайк фотографіям, виявилася і Софія Ротару.
«Яка краса», «Сонячна дівчинка», «Яке щастя і яка краса!», «Лізочка подорослішала! Вилита мама. Будьте щасливі!», «Який щасливий час - коли квіти вище дітей», «Яка ж вона красоточка, вся в маму))) ну і трохи в тата», «Ліза так швидко виріс! Вже зовсім доросла!», - пишуть люди.
До цього ми повідомляли, що Галкін поділився зворушливим спільним знімком з дітьми.
Свіже фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімку Галкін був зображений зі своїми дітьми – Лізою і Гаррі. Комік тримав їх на руках і світився від щастя. Діти, в свою чергу, щосили реготали. Сім'я стояла на тлі красивих квітів. Видно, що фото було зроблено в сонячний день.
Нагадаємо, Максим Галкін з дітьми від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!".
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