Известная модель Деми Роуз, которую иногда называют британской версией Кардашьян, показала свою фигуру во всей красе

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото в оригинальном купальнике, передает Politeka.net. Девушка стояла на пляже и нежилась на солнышке. Ее купальник был цвета золота. Он прикрывал необъятную грудь звезды, оставив открытым живот и нижнюю часть груди. Сзади купальник практически полностью был открытым. Красотка гуляла по пляжу и позировала на камеру.

«Лето 2020 не отменяется, детки», - подписала фото звезда сети.

За час ее фото собрали более 200 тысяч лайков. В комментариях девушке традиционно написали массу комплиментов.

«Блин...это что-то невероятное..как из космоса...что-то нереальное», «Ты так хорошо выглядишь», «Просто вау, мне нравится твой купальник, детка», «богиня», «Райское наслаждение», «Ты прекрасна как лето», «Подружись со мной», «Пляж выглядит красиво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала, как занимается спортом. Теперь становится ясно, что ее фигура – это не только природная красота, но и ежедневный труд. Роуз была в спортивном комбинезоне и активно выполняла упражнение на ягодицы. Кадры получились не только мотивирующими, но и очень соблазнительными.

Напомним, что сочная Деми Роуз показала, как развлекается на яхте в "невидимом" бикини: "Русалка на охоте".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз поигралась со своими сладостями в белоснежном купальнике: "Так и тает, малышка".

Также Politeka писала, что роскошная Деми Роуз устроила жаркие игрища посреди пустыни: «Нельзя оторваться».