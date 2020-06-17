Відома модель Демі Роуз показала, як любить спорт і свої улюблені вправи

На кадрах красуня показує, як качає свою пружну п'яту точку, ставши в позу літери "Г". Роуз була в спортивному комбінезоні і активно виконувала вправу. На другому фото Демі вже лежала на спині, а закинула ноги вгору, хитаючи свій "горішок", піднімаючи його. Кадри вийшли не тільки мотивуючими, але і дуже спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Повідомлялося, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала ідеальні форми в одному бікіні.

Знаменита модель любить дивувати яскравими кадрами з фотосесій, іноді дівчина влаштовує їх на природі і прямо під час занять фітнесом. Цього разу Соммер позувала в літньому бікіні з леопардовим принтом і показала своє підтягнуте тіло у всій красі.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Демі Роуз показала неосяжну красу в екстремальному ракурсі.

На фото Демі позує в чорному платті з величезним декольте, але без білизни, як можна відразу помітити за відсутності лямок. Роуз близько себе знімала на камеру, показуючи пишні груди без збентеження. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а закрила очі від задоволення.

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