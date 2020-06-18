Модель Демі Роуз показала фігуру в пікантному купальнику з дуже глибоким декольте

В цей раз Демі вирішила похвалитися стильним кадром в неонових тонах, зробленим очевидно на одній з вечірок, яку відвідала модель. Позуючи в модному купальнику з неймовірним декольте, дівчині вдалося захопити шанувальників яскравим виглядом, повідомляє Politeka.net.

На представленому кадрі модна Роуз позувала в купальнику кремового відтінку без принтів і додаткових вставок. При цьому свій образ дівчина зробила максималньо простим - без прикрас і яскравого макіяжу. Розпущене довге волосся зірки акуратно спадали з плечей, а сама Демі дивилася в бік від об'єктива, спокійно попиваючи коктейль.

«Вау так приємно,» «що таке, це ж скульптурне божественне тіло», «Настрій більше схоже на з**ьки», «Чудовий вид», «# феноменальний спосіб», «Я збираюся розтанути, просто дивлячись на тебе», «дитинко», «принцеса», «Прямо як Анастасія Квито», «Приголомшлива краса 😍», «Відмінна картинка», «Ви чарівні 😍», - написали шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що дівчині вдалося в черговий раз підкреслити свої ідеальні вигини досить крихітним купальником, тому шанувальники тут же написали безліч коментарів на адресу молодої моделі, деякі навіть порадили іншим "тримати свої щелепи", адже форми знаменитості виглядають неймовірно.

Варто відзначити, що раніше дівчина розповідала, що в основі її фігури лежать: гени, до біса важка робота над собою і регулярні заняття в тренажерному залі, а також добре збалансоване харчування.

Її тренер також розповідав, що дівчина тренується до п'яти разів на тиждень залежно від графіка роботи. А що стосується пишних форм зірки, то досвідчені фахівці заявляють, що, як би ви не старалися, отримати такі форми природним шляхом неможливо. Тут явно присутня пластика і дуже гарна.

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А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

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