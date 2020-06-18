Знаменитість знає, за що її люблять чоловіки

Британська модель Демі Роуз похвалилася ідеальними знімками під час фотосесії в пустелі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В принципі, я готова покинути цю планету, хто зі мною поїде?» - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Демі Роуз позує в космічному вбранні посеред пустелі Блек-Рок, де щорічно проходить фестиваль Burning Man. Уточнимо, що в цьому році святкування вирішили перенести з-за загрози коронавіруса.

«не Можна відірватися», «залишайся такою ж милою і солодкої», «божественний вигляд», «я готовий з тобою хоч на Місяць», «вау, вогненний вигляд», - пишуть вони.

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На кадрах красуня показує, як хитає свою пружну п'яту точку, ставши в позу літери "Р". Роуз була в спортивному комбінезоні і активно виконувала вправу. На другому фото Демі вже лежала на спині, а закинула ноги вгору, хитаючи свій "горішок", піднімаючи його. Кадри вийшли не тільки мотивуючими, але і дуже спокусливими.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Не зупиняйся!".

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