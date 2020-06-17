Відома модель Демі Роуз показала об'ємні форми, які не ховала на відпочинку

На фото Демі показує себе в бікіні з мотузочок, яке ледве вмістило всю красу дівчини. Красуня сіла на коліна і спокусливо вигнулась, демонструючи свої "стиглі персики". Образ Роуз доповнила очками, а сама вирішила в цей раз зробити спекотне фото на яхті, яка стояла на тлі скель. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Русалка на полюванні".

Раніше ми повідомляли, що британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в новій фотосесії, скинувши з себе все зайве.

«Нерозрізані», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на знімку Роуз позує без білизни спиною на камеру, а навколо неї розсипаються порізані кінострічки. Також в кадр потрапила груди моделі. Мимо такої краси її шанувальники просто не могли пройти повз, про що говорять коментарі під постом.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала річний кадр на спекотному відпочинку біля басейну.

Цього разу Демі вирішила похвалитися фігурою в одному стильному бікіні зі стильним принтом поруч з басейном. Засмагла шкіра Демі і її довгі локони тут же підхопили шанувальників.

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