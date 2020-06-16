Російська модель Анастасія Квітко порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Квітко показує значні обсяги, прогулюючись по дому. У якийсь момент кур'єр доставляє їй напій, і зірка нахиляється, ледь не впустивши свою головну гордість. Після цього Квітко повертається додому, де елегантно крутиться на камеру.

Повз таких кадрів її шанувальники просто не могли пройти повз, про що свідчать тисячі хвалебних коментарів під кадрами.

«Божественний вигляд», «ну і туз у тебе звичайно», «вау, гаряча штучка», «так і манить чертовка», «обережно, зараз випадуть!», «ось це вигляд! Залипательно», «ти – справжній ідеал і межа мрій», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, вміє дивувати шанувальників.

Зірка опублікувала чергове гаряче фото в сториз Instagram. Красуня з'явилася в білизна рожевого відтінку, яке ледь утримував великі форми.

Маленький ліфчик з тоненькими лямками, прикрашають груди, натянулся на принади, здавалися справжніми арбузиками.

Пояс для панчіх прикрасив тонку талію і виглядав просто заворожуюче. А крихітні мереживні трусики були ледь помітні на великих стегнах зірки. Про таке тільки мріяти!

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.