Російська модель Анастасія Квітко порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами в тісному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Квітко показує значні обсяги, прогулюючись по дому. У якийсь момент кур'єр доставляє їй напій, і зірка нахиляється, ледь не впустивши свою головну гордість. Після цього Квітко повертається додому, де елегантно крутиться на камеру.
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Повз таких кадрів її шанувальники просто не могли пройти повз, про що свідчать тисячі хвалебних коментарів під кадрами.
«Божественний вигляд», «ну і туз у тебе звичайно», «вау, гаряча штучка», «так і манить чертовка», «обережно, зараз випадуть!», «ось це вигляд! Залипательно», «ти – справжній ідеал і межа мрій», - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, вміє дивувати шанувальників.
Зірка опублікувала чергове гаряче фото в сториз Instagram. Красуня з'явилася в білизна рожевого відтінку, яке ледь утримував великі форми.
Маленький ліфчик з тоненькими лямками, прикрашають груди, натянулся на принади, здавалися справжніми арбузиками.
Пояс для панчіх прикрасив тонку талію і виглядав просто заворожуюче. А крихітні мереживні трусики були ледь помітні на великих стегнах зірки. Про таке тільки мріяти!
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.