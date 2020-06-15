Відома модель Анастасія Квітко вразила формами у занадто відвертому вбранні
Популярна інста-діва російського походження Анастасія Квітко, яка прославилася як «російська Кардашьян», опублікувала фотографії в новому образі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімках красуня позує у себе вдома в дуже сміливому вбранні. На ній облягаюча чорна сукня з декоративною обробкою з боків. Найбільш оригінальна деталь вбрання: незвичайний ліф з глибоким вирізом під грудьми. Цей елемент відразу ж привертає увагу до значного бюсту моделі.
Свій образ Квітко доповнила легким макіяжем і розпущеним волоссям, вільно спадають на її плечі.
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Раніше ми писали, що Квітко опублікувала чергове гаряче фото в сториз Instagram. Красуня з'явилася в білизна рожевого відтінку, яке ледь утримував великі форми.
Маленький ліфчик з тоненькими лямками, прикрашають груди, натянулся на принади, здавалися справжніми арбузиками.
Пояс для панчіх прикрасив тонку талію і виглядав просто заворожуюче. А крихітні мереживні трусики були ледь помітні на великих стегнах зірки. Про таке тільки мріяти!
Модель розпустила довгі хвилясті волосся, уклавши їх з боків. Квітко дивилася вбік, відкривши губи. Обличчя моделі прикрасила легка посмішка.
Фото вийшло дуже гарячим, як і інші знімки моделі.
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