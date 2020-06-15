Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вміє дивувати шанувальників

Зірка опублікувала чергове гаряче фото в сторіз Instagram, передає Politeka.net. Красуня з'явилася в білизні рожевого відтінку, яка ледь утримувала великі форми.

Маленький ліфчик з тоненькими лямками, що прикрашають груди, натягнувся на принадах, які здавалися справжніми арбузиками.

Пояс для панчіх прикрасив тонку талію і виглядав просто заворожуюче. А крихітні мереживні трусики були ледь помітні на великих стегнах зірки. Про таку тільки мріяти!

Модель розпустила довге хвилясте волосся, уклавши їх з боків. Квітко дивилася вбік, відкривши губи. Обличчя моделі прикрасила легка посмішка.

Фото вийшло дуже гарячим, як і інші знімки. А оскільки воно було оприлюднене в сторіз, ніхто не зміг залишити коментар відкрито, ймовірно, зірці написали багато приємного в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Анастасія Квітко показала себе лежачи на м'якому білосніжному диванчику з навісом, а за її спиною можна помітити лише пісок. Так, Анастасія позувала в білому бікіні, що зовсім не приховує її достоїнств.

Тут же вразивши мережу, вона отримала безліч коментарів.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко постала в спокусливій мереживній білизні, яка ледве прикривала інтимні місця.

Ліфчик на тоненьких лямках натягнувся на грудях, і навіть трохи підстрибнув. Частина принад вилізла з бюстгальтера, що виглядало дуже гаряче.

Нагадаємо також, що Анастасія Квітко приміряла модне бікіні болотного відтінку і підкорила фанатів. Сівши на золотистий пісок, Анастасія позувала з щасливою посмішкою на обличчі і яскравим макіяжем.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.