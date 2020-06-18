Відома російська модель Анастасія Квітко поділилася гарячим фото своєї подруги

Популярна інста-діва, яка прославилася як «російська Кардашьян», показала свою не менш спекотну подружку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Красунею виявилася модель Лейсі Кей Сомерс. На фото гаряча блондинка позує в чорному купальнику бікіні, який ледве прикриває її розкішні форми: груди моделі так і прагнуть вирватися з мініатюрного ліфа.

Лейсі зухвало задерла вгору руку і висунула язик. Вона доповнила свій образ модними масивними окулярами.

«Лейсі Кей Сомерс готова до літа», - підписала фотографію Квітко.

Шанувальники моделі не залишилися осторонь і теж почали розхвалювати її красуню-подружку.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вміє дивувати шанувальників.

Зірка опублікувала чергове гаряче фото в сториз Instagram. Красуня з'явилася в білизна рожевого відтінку, яке ледь утримував великі форми.

Маленький ліфчик з тоненькими лямками, прикрашають груди, натянулся на принади, здавалися справжніми арбузиками.

Пояс для панчох прикрасив тонку талію і виглядав просто заворожуюче. А крихітні мереживні трусики були ледь помітні на великих стегнах зірки. Шанувальники прийшли в захват від таких спокусливих кадрів з моделлю.

Нагадаємо, російська Кардашьян ледь не розірвала тісний наряд своїми неосяжними формами: «Ось це вигляд».

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян вивалила напоказ свої «персики» у занадто відвертому вбранні.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян блиснула обсягами в маленькому ліфчику: "Про таке тільки мріяти".