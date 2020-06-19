Украинская актриса Ксения Мишина станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", поэтому внимание фанатов приковано к звезде особо сильно

Так, в этот раз молодая звезда, которая в скором времени должна будет принять участие в проекте и выбрать свою новую любовь, показала, как отмечала свой праздник. Девушку в буквально смысле подбросили до небес, передает Politeka.net.

Так, звезда поделилась трогательными фото с празднования дня рождения и удивила видом рядом с близкими. Счастливая Ксения купалась в лучах любви, когда ее «подбросили» вверх, держа на руках всей толпой:

«Спасибо , родные , близкие мои люди ❤️ Спасибо всем , за поздравления , за ваши пожелания, за каждое сообщение , тёплые , наполненные любовью слова ❤️ нет ничего ценнее этого в мой день ❤️ total happiness», - написала Ксения.

Фанаты не остались в стороне:

«Самая лучшая, дай Бог тебя счастья и здоровья💕», «С днем рождения!Успехов во всем и блеска в глазах!😍», «З Днем Народження вас Ксенія! Успіхів вам і творчих звершень!😊😍😉», «Поздравляю Вас от всей души. Счастья Вам неземного, будьте счастливой, Вы это заслужили как никто другой! 🙏🙏🙏❤️», «Яка ж Ви красива ❤️, любувалась в серіалі і дивилась лише завдяки Вам 🌺».

Кроме того, ранее Мишина вспомнила свою историю любви, в результате которой у нее родился сын Платон. Сейчас мальчику восемь лет.

«Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему», - подчеркнула она.

До этого мы рассказывали, что украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь ее личная жизнь под особым "прицелом".

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