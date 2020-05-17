Томас Нойвірт, більш відомий під жіночим альтер-его Кончіта Вурст, знову змінив зовнішність

Автрийски поп-співак є активним користувачем Instagram і часто радує шанувальників новинами свого життя. Відомо, що останнім часом Томас поступово відходить від свого знаменитого образу «жінка з бородою», який приніс йому світову популярність. Він все частіше концентрується на своєму основному образі, передає Politeka.net.

Однак цього разу, на диво, виконавець повернувся до свого колишнього «жіночого» образу. Так, Том став запрошеною зіркою в незвичайному ефірі Євробачення - 2020.

Нойвірт з'явився перед усіма в образі Кончіти Вурст.

Він вбрався в довге блискуче плаття з відкритою груддю, а завершив концертний лук довгими накладними віями, яскравим макіяжем, штучними пасмами і туфлями на високих підборах.

Фанати не пройшли повз і відреагували на фатальний образ захопленими коментарями.

«Діва була прекрасна, а волосся на твоєму тілі знову ростуть ... Люблю тебе»,

«Неможлива краса! І приголомшливе живий виступ! Спасибі Кончіта! Спасибі, Тому! ❤👑», «Я був просто вражений", як згадувалося вчора, просто захоплює дух», «Вбрання і ви були просто неймовірно красиві 👑😍💕», - пишуть в мережі.

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