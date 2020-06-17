Знаменитий співак Тому Нойвірт, який більше відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, показав фото з мінімумом одягу

Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився на Instagram сторінці епатажного артиста. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

Австрійський поп-співак позує сидячи на підлозі. На фото він притягує руками схрещені ноги до грудей. При цьому з одягу на ньому тільки шкарпетки і труси.

В коментарях відзначили, що артист, очевидно, почав займатися йогою.

«Час йоги», «Ідеально», «Ось Це Так! Цю красу треба тільки так тримати :)! Спекотний день для всіх :)! Круто! Тому - ти художник у всьому! Тепер я розумію непереборне бажання Мікеланджело створювати красиві тіла з каменю», «Ти особливий. Нехай кожен день буде чудовим. Твій день. Ти один з небагатьох, хто крутить цей земну кулю в ритмі свого серця», «Дуже гаряче», - пишуть в коментарях.

Проте не всі користувачі захопилися знімком. Тома Нойвирта звинуватили у надмірному самозамилування.

«Нарциссическое розлад в найяскравішому прояві», - написав хтось із фоловерів артиста.

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