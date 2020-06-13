Знаменитий співак Тому Нойвірт, який більше відомий під псевдонімом Кончіта Вурст здивував перевтіленням
Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився на Instagram сторінці виконавця.
Австрійський поп-співак є активним користувачем Instagram і часто радує шанувальників новинами свого життя.
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Шанувальники вже звикли його образу, але останній пост їх просто приголомшив.
Артист з'явився на кадрі у всьому рожевому. Це один з найбільш епатажних образів співака за останній час, оскільки кілька місяців Тому віддає перевагу тільки темні відтінки в одязі і більш мужній вигляд.
Шанувальники допустили, що улюбленець знову перетворюється в жіночну особу, якій він так запам'ятався на пісенному конкурсі "Євробачення".
Варто відзначити, що такий образ припав їм до душі. Публікацію співака несамовито розхвалювали і удостоїли величезною кількістю лайків.
Раніше Тому позував з голим торсом, досить великою бородою і пошарпаними волоссям. Нойвірт прикрив очі від сонця, а у вухах у нього можна побачити бездротові навушники.
Завдяки знімку можна побачити, що торс у співака досить кошлаті, а ще підкачаних.
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