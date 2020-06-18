Популярний співак Том Нойвірт, більш широко відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, поділився новим знімком в напівпрозорому вбранні

Епатажний австрійський артист опублікував нову фотографію в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото переможець Євробачення-2014 позує в гламурному образі. На ньому оригінальна чорна блузка з тканини, що повністю просвічує, і повітряними рукавами-ліхтариками. Ще більше епатажу образу співака надає велика сережка з перлами, що звисає з його вуха.

Том завмер в драматичній позі, прикривши рукою половину свого обличчя і відкинувши голову вгору.

«Завжди спізнююся на вечірки», - підписав знімок артист.

У коментарях його шанувальники відзначають, що Том виглядає втомленим, але від цього не менш красивим.

До цього повідомлялося, що на своїй сторінці в Instagram Том розмістив нове фото, на якому складно відшукати натяк на жіночність.

Він вибрав стильний лук, який складався з шкіряної куртки чорного відтінку, толстовці з ланцюгами замість шнурків, армійських черевиках і яскравих штанях цегляного кольору. Свій образ "гарячого рокера" він завершив сонцезахисними окулярами, банданою і круглою сережкою.

Раніше ми писали, що Кончіта Вурст - сценічний образ австрійського музиканта Тома Нойвирта, який був створений ним в якості висловлювання на підтримку толерантності і свободи самовираження людини. Співак називає Кончиту своїм альтер-его. У неї навіть є окрема особистість, зі своєю біографією і долею.

Нагадаємо, Кончіта Вурст стривожила оголеним фото, повідомляють про розлад.

Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст повернулася до легендарного образу, викликавши фурор в мережі: «Весь світ сміється...».

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст вразила зовнішністю у звичайному житті: "Зовсім інша людина".