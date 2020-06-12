Популярна модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася своїм головним достоїнством
Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала серію нових знімків на своїй сторінці в Instagram.
Як представник всесвітньо відомого бренду нижньої білизни, Жизель Олівейра не соромиться показати свою красу на камеру. На цей раз вона
влаштувала фотосесію в дуже відвертому вбранні: картатому бюстгалтере, джинсового капелюсі-панамці і білих спортивних штанях.
Модель всіляко заграє з глядачем, шле йому повітряні поцілунки і млосно посміхається. Для однієї фотографії Жизель прочинила рот і стиснув свій об'ємний бюст, акцентувавши увагу на цій частині свого тіла.
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Користувачі соціальної мережі бурхливо відреагували на нову роботу моделі, залишивши багато коментарів:
"О, мій бог!! Ви так чарівні 😩❤❤"; "Прекрасна лялечка"; "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння"; "Бомба"; "Аааа, шалено круто!!!"; "Ангел земної"; "Ви дуже дуже красиві з дивовижними позами 😍💖".
Раніше Жизель приміряла на себе образ ляльки Барбі під час домашньої фотосесії. Вона одягла на себе пухнастий рожевий топ, таким же кольором нафарбувала очі рожевим і накрила бюст рожевими пір'ям.
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