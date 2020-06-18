Известная фитнес-модель Ана Чери выпускает собственную линию спортивной одежды, которую показывает на себе
Звезда активно занимается спортом, поэтому с гордостью может похвастаться роскошными формами в любом наряде, пишет Politeka.net.
Так, на одном из последних фото красотка предстала в черном топе, который обтянул ее красивую грудь. Прелести выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно.
Облегающие серые шортики с черным принтом имели завязочки по бокам, что придавало образу пикантности.
Красотка села на высокий стул, вытянув одну из ножек вперед.
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Звезда слегка выгнулась, чтобы лучше показать достоинства.
Чери распустила волосы, поиграв прядью в пальцах. Она улыбнулась и посмотрела в камеру: "Милашка".
За семь часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что Ана замечательно выглядит, а ее фигура достойна только комплиментов.
Напомним, Ана Чери позировала в оранжевых шортиках и черном топе. Красавица села на стол, демонстрируя свои подтянутые формы. Образ Ана дополнила скромной подвеской и распущенными волосами, а сама улыбалась на камеру.
Ранее мы писали, что Ана Чери позировала, сидя на блинах для грифа в спортивном наряде и лосинах. При этом лицо звезды вспотевшее и мокрое. Красотка слегка выставила свои упругие ягодицы, которыми невозможно не гордиться.
Напомним также, что Ана Чери была одета в дырявые шортики, под которые забыла надеть белье. Так прекрасно видно результаты тренировок звезды. Наверх фитнес-модель надела белую футболку, через которую просматривалась ее аппетитная грудь.
Напомним, что бесстыжая Ана Чери поигралась в чулках на кровати, смелые кадры: "Слишком сочно".
Также Politeka писала, что загорелая красотка Ана Чери показала, как получает наслаждение в бассейне: "Без комплексов".
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Ана Чери без капли стыда покрасовалась в прозрачном белье: такое не прикрыть руками.