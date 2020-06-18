Известная фитнес-модель Ана Чери выпускает собственную линию спортивной одежды, которую показывает на себе

Звезда активно занимается спортом, поэтому с гордостью может похвастаться роскошными формами в любом наряде, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних фото красотка предстала в черном топе, который обтянул ее красивую грудь. Прелести выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно.

Облегающие серые шортики с черным принтом имели завязочки по бокам, что придавало образу пикантности.

Красотка села на высокий стул, вытянув одну из ножек вперед.

Звезда слегка выгнулась, чтобы лучше показать достоинства.

Чери распустила волосы, поиграв прядью в пальцах. Она улыбнулась и посмотрела в камеру: "Милашка".

За семь часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Ана замечательно выглядит, а ее фигура достойна только комплиментов.

Напомним, Ана Чери позировала в оранжевых шортиках и черном топе. Красавица села на стол, демонстрируя свои подтянутые формы. Образ Ана дополнила скромной подвеской и распущенными волосами, а сама улыбалась на камеру.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала, сидя на блинах для грифа в спортивном наряде и лосинах. При этом лицо звезды вспотевшее и мокрое. Красотка слегка выставила свои упругие ягодицы, которыми невозможно не гордиться.

Напомним также, что Ана Чери была одета в дырявые шортики, под которые забыла надеть белье. Так прекрасно видно результаты тренировок звезды. Наверх фитнес-модель надела белую футболку, через которую просматривалась ее аппетитная грудь.

Напомним, что бесстыжая Ана Чери поигралась в чулках на кровати, смелые кадры: "Слишком сочно".

Также Politeka писала, что загорелая красотка Ана Чери показала, как получает наслаждение в бассейне: "Без комплексов".

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Ана Чери без капли стыда покрасовалась в прозрачном белье: такое не прикрыть руками.