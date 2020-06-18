Популярная фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед поклонниками в экстремально-тесном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Вау, спасибо», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Чери позирует в экстремально-тесном белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные прелести. Звезда задрала руку, подчеркнув безупречные изгибы.
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Однако ее поклонники остались безмолвны, ведь кадры модель решила выбросить у себя в Сторис, а не на основной странице.
До этого мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула вспотевшим видом во время тренировки.
«Я считаю, что если ты тренировался, то твое лицо должно покраснеть и покрыться потом. Всем хорошего дня и заканчивайте свои тренировки!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Чери позирует сидя на блинах для грифа в спортивном наряде и лосинах. При этом лицо звезды вспотевшее и мокрое. Фотография спровоцировала настоящий бум со стороны ее поклонников.
«Идеальный ракурс», «тяжело на тренировке – легко на отдыхе», «красивый снимок», «красотка», «королевские формы», - пишут они.
Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.
Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.
Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.