Курс валют в Украине 22 июня порадует украинцев благодаря стойкой позиции гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, украинская гривна за выходные только окрепнет. При чем, курс национальной валюты вырастет по отношению и к евро, и к доллару.

Так, в понедельник, 22 июня 1 доллар будут покупать за 26,72 гривны, в то время как в пятницу он продавался за 26,76 гривны.

Евро тоже сдаст позиции по отношению к гривне. 22 июня 1 евро будет стоить 29,99 гривен, в то время как 19 июня за него нужно было выложить 30,05 гривен.

Как видим, украинская гривна немного окрепла за выходные и показывает стойкие результаты.

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Что касается гривны, то ее курс пока стабильный. Некоторые эксперты считают, что до конца лета мы даже можем увидеть курс в районе 24 гривен за доллар.

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