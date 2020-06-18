Національний банк України оприлюднив курс валют на 19 червня 2020 року.

Офіційна інформація про курс долара і євро на п'ятницю доступна на сайті НБУ, передає Politeka.net. Ці курси будуть діяти протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі.

На 19 червня відзначається, що гривня змогла трохи зміцнитися по відношенню до долара і євро.

Офіційний курс валют на 19 червня 2020 року:

Долар США - 26,76 грн (мінус 1 коп.);

Євро - 30,05 грн (мінус 16 копійок).

Нагадаємо, за попередніми оцінками Мінфіну, падіння економіки України, яке спостерігалося у квітні-травні, в червні зупинилося. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час спілкування з журналістами.

Прогнозується, що ВВП впаде не більше, ніж на 4-8%. Зараз, за словами міністра, немає передумов очікувати більшого падіння економіки, ніж прогнозувалося урядом.

Раніше повідомлялося, що долар незабаром обвалиться через зростаючий бюджетний дефіцит в США і процеси деглобалізації. Про це заявив професор Єльського університету Стівен Роуч, який вважається одним з найбільш компетентних світових аналітиків по азіатському регіону.