Національний банк України оприлюднив курс валют на 19 червня 2020 року.
Офіційна інформація про курс долара і євро на п'ятницю доступна на сайті НБУ, передає Politeka.net. Ці курси будуть діяти протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі.
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На 19 червня відзначається, що гривня змогла трохи зміцнитися по відношенню до долара і євро.
Офіційний курс валют на 19 червня 2020 року:
Долар США - 26,76 грн (мінус 1 коп.);
Євро - 30,05 грн (мінус 16 копійок).
Згідно з прогнозом, долар може впасти на 35 відсотків по відношенню до інших основних валют вже в 2021-2022 роках.
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