Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" показала нежный образ, удивив поклонников
На фото красавица позирует в платье в пол с открытыми плечами. Мерьем стояла посреди поля и показывала нежные образы в черно-белых тонах. Волосы девушка решила оставить собранными в хвост, чтобы не мешали. Благодаря эмоциям и отдельным позам фото получились очень интересными и красочными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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Ранее мы сообщали, что немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сверкнула необычным умением на камеру.
Так, Узерли, сыгравшая в сериале знаменитую Хюррем Султан, позирует верхом на лошади в мини-платье, демонстрируя отличные навыки. В какой-то момент звезда наклоняется и обнимает животное.
А на другом снимке фотографу удалось запечатлеть Узерли, когда та от души смеется.
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На фото красотка была в черных штанах и кофте из сеточки, а образ дополнила очками. Волосы Мерьем решила собрала в хвост. Рядом сидела девочка в кофте и красном сарафане под ней. Малышка держала в руках пачку с лакомством и отвела взгляд от камеры. Фото получилось семейным и нежным.
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