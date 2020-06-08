Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в обычной жизни

Красотка в этот раз себя показала в черной рубашке, которую решила не застегивать. Образ Узерли дополнила часами на руке и украшением на шее. На фото можно заметить, что Мерьем была в черном белье, которое она засветила. Актриса добавила на фото несколько сердечек и поцелуй, благодаря чему кадр получился довольно нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Настоящая Роксолана".

Ранее мы сообщали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли удивила кадром из детства.

Мерьем, будучи девятилетним ребенком, предстала крупным планом - в нежных чертах лица девочки уже угадывается будущая красотка, разбивающая сердца. Примечательно, что сама актриса в подписи обратила внимание пользователей на один изъян, от которого, впрочем, она успешно избавилась.

Сообщалось, что звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу показала милое фото со своей малышкой.

39-летняя турецко-немецкая актриса нечасто балует поклонников очень личными снимками, поэтому каждый новый кадр звезды, в котором она позирует со своей дочерью, становится для фанатов настоящим сюрпризом.

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