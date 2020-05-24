Приемную дочь украинского продюсера Потапа Наташу Горовую «застукали» с парнем, когда пара отдыхала
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Спрятались от всех», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Горовая вместе с парнем сидят под деревом, мило улыбаясь на камеру.
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«Уютно с тобой», - написала под снимком Горовая.
Обратим внимание, что поклонники звезды активно лайкали снимок, хотя и не решились его комментировать.
Как сообщалось ранее, Наталья Горовая показала на камеру лишнее, задрав кофточку.
«Порция милостей от Алина Голая», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в яркой кофточке, которую решила задрать и показав всем новое тату в виде единорога, которое сделано возле груди.
Однако, несмотря на красоту, поклонники Горовой остались без права что-либо сказать – кадры знаменитость выбросила в Сторис.
До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.
«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе