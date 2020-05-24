Приемную дочь украинского продюсера Потапа Наташу Горовую «застукали» с парнем, когда пара отдыхала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Спрятались от всех», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая вместе с парнем сидят под деревом, мило улыбаясь на камеру.

«Уютно с тобой», - написала под снимком Горовая.

Обратим внимание, что поклонники звезды активно лайкали снимок, хотя и не решились его комментировать.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая показала на камеру лишнее, задрав кофточку.

«Порция милостей от Алина Голая», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в яркой кофточке, которую решила задрать и показав всем новое тату в виде единорога, которое сделано возле груди.

Однако, несмотря на красоту, поклонники Горовой остались без права что-либо сказать – кадры знаменитость выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.

«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе