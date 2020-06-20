Известная модель Деми Роуз показала в необычном образе всю себя

На фото красотка позировала в полупрозрачном платье с огромным декольте. Деми стояла перед камерой и показывала всю себя, в особенности огромное декольте, в котором видны пышные формы красотки, ведь белья на звезде не было. Волосы Роуз решила оставить распущенными, а для фото еще и применила яркий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пленит не только взглядом".

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз показала фигуру в пикантном купальнике со слишком глубоким декольте.

В этот раз Деми решила похвастаться стильным кадром в неоновых тонах, сделанным очевидно на одной из вечеринок, которую посетила модель. Позируя в модном купальнике с невероятным декольте, девушке удалось восхитить поклонников ярким видом.

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала необычный образ.

На фото красавица показывает себя в обтягивающей кофте с расцветкой змеи. Кайли решила оставить волосы распущенными, а сама позировала достаточно близко перед объективом камеры, позволяя снимать по пояс. На втором фото Дженнер взялась руками за волосы, делая кадр более соблазнительным.

Напомним, роскошная Деми Роуз устроила жаркие игрища посреди пустыни

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