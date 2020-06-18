Знаменитость знает, за что ее любят мужчины

Британская модель Деми Роуз похвасталась идеальными снимками во время фотосессии в пустыне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В принципе, я готова покинуть эту планету, кто со мной поедет?» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Деми Роуз позирует в космическом наряде посреди пустыни Блек-Рок, где ежегодно проходит фестиваль Burning Man. Уточним, что в этом году празднование решили перенести из-за угрозы коронавируса.

«Нельзя оторваться», «оставайся такой же милой и сладкой», «божественный вид», «я готов с тобой хоть на Луну», «вау, огненный вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Деми Роуз показала, как любит спорт и свои любимые упражнения

На кадрах красавица показывает, как качает свою упругую пятую точку, став в позу буквы "Г". Роуз была в спортивном комбинезоне и активно выполняла упражнение. На втором фото Деми уже лежала на спине, а ноги забросила вверх, качая свой "орешек", поднимая его. Кадры получились не только мотивирующими, но и очень соблазнительными.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется написать: "Не останавливайся!".

Напомним, фигуристая Деми Роуз сбросила все и показала внушительные формы без белья

А еще Politeka сообщала, что влажная Деми Роуз спустила платье и показала свой экстремальный размер

Также Politeka писала, что фитнес-модель с лучшими ягодицами Соммер Рэй расставила ноги в соблазнительном наряде