Известная модель Деми Роуз показала, как любит спорт и свои любимые упражнения
На кадрах красавица показывает, как качает свою упругую пятую точку, став в позу буквы "Г". Роуз была в спортивном комбинезоне и активно выполняла упражнение. На втором фото Деми уже лежала на спине, а ноги забросила вверх, качая свой "орешек", поднимая его. Кадры получились не только мотивирующими, но и очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется написать: "Не останавливайся!".
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Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз показала необъятную красоту в экстремальном ракурсе.
На фото Деми позирует в черном платье с огромным декольте, но без белья, как можно сразу заметить по отсутствию лямок. Роуз близко себя снимала на камеру, показывая пышную грудь без смущения. Звезда решила оставить волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия.
Напомним, фигуристая Деми Роуз сбросила все и показала внушительные формы без белья
А еще Politeka сообщала, что влажная Деми Роуз спустила платье и показала свой экстремальный размер
Также Politeka писала, что фитнес-модель с лучшими ягодицами Соммер Рэй расставила ноги в соблазнительном наряде