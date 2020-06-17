Известная модель Деми Роуз показала, как любит спорт и свои любимые упражнения

На кадрах красавица показывает, как качает свою упругую пятую точку, став в позу буквы "Г". Роуз была в спортивном комбинезоне и активно выполняла упражнение. На втором фото Деми уже лежала на спине, а ноги забросила вверх, качая свой "орешек", поднимая его. Кадры получились не только мотивирующими, но и очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется написать: "Не останавливайся!".

Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала идеальные формы в одном бикини.

Знаменитая модель любит удивлять яркими кадрами из фотосессий, иногда девушка устраивает их на природе и прямо во время занятий фитнесом. В этот раз Соммер позировала в летнем бикини с леопардовым принтом и показала свое подтянутое тело во всей красе.

Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз показала необъятную красоту в экстремальном ракурсе.

На фото Деми позирует в черном платье с огромным декольте, но без белья, как можно сразу заметить по отсутствию лямок. Роуз близко себя снимала на камеру, показывая пышную грудь без смущения. Звезда решила оставить волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия.

Напомним, фигуристая Деми Роуз сбросила все и показала внушительные формы без белья

А еще Politeka сообщала, что влажная Деми Роуз спустила платье и показала свой экстремальный размер

Также Politeka писала, что фитнес-модель с лучшими ягодицами Соммер Рэй расставила ноги в соблазнительном наряде



